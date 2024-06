Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar al menos dos sectores en la comuna de Curanilahue, debido a la crecida en el nivel de un río y otro estero en la zona.

Y es que el fuerte sistema frontal que afecta a la zona centro sur no da tregua en la región del Bío Bío. En específico, ante el desborde del río Ranas, el servicio pidió evacuar el sector Puente Pasaje B.

Asimismo, debido al desborde del estero Las Plegarias, se solicitó evacuar el sector Puente Efraín Zenteno.

Para esto, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), procediendo la comunidad, en conjunto con los equipos municipales a hacer desocupación de manera preventiva de los mencionados sectores.

La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos Bizama, explicó que se trata de “un riesgo inminente” de desborde de ambos caudales.

“Estos dos puntos -sectores- son los que muestran la mayor peligrosidad, riesgo de desborde, y es por eso que solicitamos que se pudiera emitir a los celulares (la alerta SAE), ya que no todas las personas usan redes sociales o no están atentos a las informaciones oficiales, porque no conoce o desconocen”, aseveró.

“Desde ya la población queda advertida, en alerta de que esto se va a producir dentro de los próximos minutos. Lo que hacemos en este momento es trasladarnos a las partes más altas de las casas o vecinos que puedan ayudar cuando las casas (de otros) no tienen las condiciones”, sostuvo.

Asimismo, la jefa comunal hizo un llamado a las familias a cuidar a sus mascotas.