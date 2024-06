Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una trabajadora eventual de Puerto Coronel fue trasladada a un recinto asistencial tras sufrir una descompensación en medio de la huelga de hambre que cerca de una docena de mujeres iniciaron hace casi una semana a las afueras del terminal portuario. La delegada presidencial regional del Bío Bío, Daniela Dresdner, expresó que las tensiones en la mesa de diálogo dificultan llegar a un acuerdo, señalando que el Gobierno no puede intervenir si las partes no ceden. Además, la representante del Ejecutivo en la zona aseguró que hasta el momento no se ha mencionado como riesgo el término de la concesión marítima a Puerto Coronel a raíz del conflicto.