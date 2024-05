Un alumno de segundo año básico del Colegio Alemán de Los Ángeles falleció a causa de una neumonía fulminante, generando conmoción en la zona debido a otros decesos en Chillán, donde han muerto cinco personas, entre adultos y niños. A pesar de que inicialmente se informó que la muerte había sido por influenza fulminante, desde el Complejo Asistencial de Los Ángeles aclararon que no fue así, según estudios del laboratorio del Hospital. El Colegio Alemán lamentó la pérdida del alumno y ha reforzado medidas de cuidado para prevenir nuevos contagios de enfermedades respiratorias. Las autoridades de salud en Los Ángeles han instado a la vacunación tanto de adultos como de menores.

Este viernes se dio a conocer el caso de un alumno de segundo año básico del Colegio Alemán de Los Ángeles, quien murió a causa de una neumonía fulminante. El caso causó conmoción en la zona debido a los decesos que han acontecido en Chillán, donde han perdido la vida 5 personas, entre adultos y niños.

Si bien en principio se había informado que la muerte se debió a un cuadro de influenza fulminante, más tarde desde el Complejo Asistencial de Los Ángeles aclararon que no fue por eso, según los estudios de panel viral, realizados por el laboratorio del Hospital.

Desde el Colegio Alemán de Los Ángeles, junto con lamentar el deceso del alumno de enseñanza básica del segundo año, señalaron que han reforzado las medidas de cuidado para evitar nuevos contagios por enfermedades respiratorias.

La noticia la dio a conocer a La Radio el subdirector del recinto, Claudio Ibacache, quien además señaló que se deben reforzar las medidas que ya están en aplicación. “Se les envió una circular a los padres hace un tiempo, unos días atrás, que si los estudiantes se encuentran enfermos, que no los enviarán o que, si tenían algún síntoma, usar mascarilla. Nosotros acá en el colegio también tenemos mascarillas disponibles para los estudiantes que lo requieran y las salas se están usando también, al igual que se hizo en la pandemia ya desde la semana pasada. Así que reforzar ya las medidas que están que se habían tomado”.

Si bien desde el complejo asistencial angelino no entregaron más detalles de la causa de fallecimiento del menor, Radio Bío Bío está en condiciones de señalar que fue por neumonía. Consultados si el estudiante estaba o no vacunado contra la influenza, no fue posible obtener un pronunciamiento del colegio, ya que según se indicó, la familia ha pedido reserva de información.

En Los Ángeles, las autoridades de salud han reforzado el llamado a vacunarse tanto a los adultos como a los menores de edad.