Un grupo de encapuchados ingresó la mañana de este jueves al Liceo Carlos Cousiño de Lota, región del Bío Bío, causando destrozos y vandalizando sus instalaciones.

Según información de Radio Bío Bío, el hecho ocurrió alrededor de las 7:10 horas y afectó al establecimiento que mantiene suspendidas sus clases a raíz del crimen de Jeremy Venegas, joven estudiante asesinado el viernes 19 de abril.

De manera preliminar, se indicó que Carabineros concurrió hasta el recinto, logrando detener al menos a 8 individuos, cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 años. Todos serían estudiantes.

Al respecto, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, catalogó lo ocurrido como “otro grave hecho de violencia” que afecta la comuna de Lota.

En ese sentido, lanzó sus dardos hacia la ministra del Interior, Carolina Tohá, aclarando que esto “ya no es un tema escolar”, sino que de seguridad. “¿El crimen ya derrotó al Estado?”, cuestionó.

Hoy ha ocurrido otro grave hecho de violencia en Lota. En el Liceo Carlos Cousiño ingresaron encapuchados destrozando y vandalizando instalaciones. Me dirijo a la Ministra @Carolina_Toha y no al Ministro de Educación, ya no es un tema escolar.

¿El crimen ya derrotó al Estado?

