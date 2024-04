La familia, quien sufrió el robo con intimidación de sus pertenencias, afirman que "la justicia les falló" y que Carvones no cumplirá con lo pactado.

A través de un escrito, la familia afectada por el robo con intimidación donde habría participado el vocero de Temucuicui, Mijael Carvones, se refirió al fallo que lo dejó en libertad.

En concreto, Carvones fue capturado por un ilícito ocurrido el 20 de octubre de 2021 en el sector El Llano, comuna de Quilleco –región del Bío Bío-, donde se le vinculó con la sustracción de un camión y un aserradero móvil.

No obstante, el recién pasado lunes, el comunero mapuche fue puesto en libertad vigilada intensiva, según lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles.

Además, Carvones deberá devolver las máquinas robadas, correspondientes a un aserradero móvil y un camión e indemnizar a las víctimas con $5 millones.

Sin embargo, a través de su abogado Nicolás Arismendi, la familia se refirió al fallo otorgado y afirmaron que se sienten profundamente decepcionados.

“Como victimas estamos sumamente decepcionados de la justicia, no nos respaldó y lo que más nos duele es el poco profesionalismo que hay de parte del fiscal Juan Yáñez”, comienza relatando el texto.

En cuanto al acuerdo que hubo, aseveran que “él – Carvones – mintió, lo de la indemnización y la entrega de nuestras pertenencias es falso, no nos van a devolver nuestro camión, ni nuestro banco aserradero, mucho menos esos 5 millones que se mencionaron, porque no está estipulado en ningún acta, no tenemos nada“, concluyen.

De igual forma, reconocen sentir impotencia y frustración, al saber dónde están sus pertenencias y que “tu única opción, la justicia, te falle”.

Por último, aseguran que todo las intenciones de negociar siempre provinieron de su parte y de su abogado.

Finalmente, concluyen que “es una burla la poca seriedad con la que el fiscal declara, más siendo alguien con tanta experiencia en casos de violencia rural”.