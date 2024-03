Un viaje que comenzó como cualquier otro para Lorena Núñez, estudiante de 44 años de Educación de Párvulos, terminó en una pesadilla cuando un conductor del Transporte Público del Gran Concepción, en la región del Bío Bío, protagonizó una agresión hacia ella por pagar con pase escolar. En específico, se trató de un chofer de la línea 52, Géminis Sur.

Los problemas comenzaron cuando Núñez abordó el bus en un paradero de la comuna de Hualpén, después de salir del instituto. Al subir al bus, mostró su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para acceder a la tarifa rebajada de $180, pero el conductor no le dio vuelto ni boleto.

Según Núñez, el conductor comenzó a conducir de manera agresiva, una actitud que mantuvo durante casi todo el viaje hasta llegar a Concepción. Esta no es la primera vez que Núñez experimenta un incidente de este tipo, por lo que decidió grabar el incidente y publicarlo en sus redes sociales.

Agresión por pago con pase escolar quedó registrada en video

El incidente escaló cuando Núñez se acercó al conductor para grabar su rostro. “Fue cuando él se paró y me insultó y me mandó el manotazo en el celular y me pegó como en el ojo“, dijo Núñez a TVN.

En respuesta al incidente, Núñez presentó una denuncia. El Ministerio de Transporte también presentó una denuncia a la Fiscalía e inició una investigación administrativa. Héctor Silva, el seremi de Transportes en el Bío Bío, afirmó que “aquel portador del pase tiene todo el derecho a acceder a una tarifa rebajada desde la empresa“.

En tanto, la línea de buses Géminis Sur también tomó medidas en respuesta al incidente. En un comunicado, la empresa anunció que el conductor fue separado de sus funciones y se le ofreció asistencia psicológica.