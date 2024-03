La seguridad es una de las mayores inquietantes para una persona que decide vender su vehículo. Sufrir un robo o ser estafado, son algunas de las posibilidades al momento de pactar el trato.

Por lo mismo, automotoras ofrecen la “consignación”, que consiste en que la persona entregue su auto usado y sea esta quien se encargue de todo el proceso de venta. Todo a cambio de un porcentaje de la transacción.

Esto fue lo que hizo José Caamaño el 2 de junio de 2023 a través de la automotora MG Automotriz, ubicada en Concepción, región del Bío Bío.

La automotora le entregaría un total de $10 millones por su vehículo una vez realizada la venta. Sin embargo, José jamás recibió el pago de su auto.

En el documento que le hicieron firmar al momento de entregar su Hyundai I20, se estipulaba que el pago sería en 25 días hábiles luego de la venta, es decir, a comienzos de agosto.

No obstante, los problemas comenzaron al momento de pagar, según lo relatado por el hombre a través del área de denuncias de BiobioChile.

“Empezaron con puros problemas. Tenían un documento atrasado y por eso no podían pagarme. Cuando lo solucionaron, me dijeron que tenían bloqueadas las cuentas del banco. Si yo no llamaba, ellos nada”, agregó.

De ahí en más, MG Automotriz solo dio excusas, recalcó Caamaño. En un punto, responsabilizaron a su ‘Jefa de Finanzas’ por no tener un orden al momento de los pagos.

MG Automotriz: casos que se repiten

Si bien, José fue quien denunció su caso, BioBioChile confirmó la existencia de al menos dos personas más que no recibieron el pago de su auto, por lo menos no como había sido pactado.

En esta línea, ante la negativa del pago, la automotora ofreció entregar vehículos como forma de saldar la deuda. Sí, pagar con un vehículo a quien quería vender el propio.

Así le pasó a otra persona, que prefiere reservar su identidad. En abril de 2023, entregó su Chevrolet Captiva en consignación y tras insistir meses, le ofrecieron un vehículo Chery Tiggo.

Las excusas por parte de la empresa fueron similares a la de Caamaño: problemas con el banco, dificultades con finanzas y problemas con los créditos.

Por lo mismo, aceptó recibir un auto en forma de pago -mejor a no recibir nada, afirmó- que al final, terminó vendiendo.

“Perdí, además del tiempo, dos millones de pesos. Entregué mi auto por el que me pagarían $8.200.000 y finalmente, vendí el que me entregaron en seis millones. Eso sin contar todos los gastos notariales, que además te los carga -la automotora- a ti”.

Automotora, Sernac y denuncias, ¿Qué dicen?

BBCL contactó a MG Automotriz, donde en primera instancia respondió una ejecutiva de la empresa.

Al ser consultada, dijo que “hubo demoras porque la persona encargada de pagos tenía un desorden. Se hizo convenios de pagos y en ningún caso no se va a responder”.

De igual manera, BioBioChile solicitó formalmente conversar con la representante del local comercial, Mabel Garrido, para obtener una respuesta. Sin embargo, entregaron una casilla de correo electrónico.

Así las cosas, por e-mail, se envió un cuestionario. No obstante, hasta el cierre de esta nota no tuvimos una respuesta.

En tanto, consultado el Sernac respecto de la situación de la automotora penquista, afirmaron que no existen reclamos asociados a esa empresa y que, de momento, no se encuentran en la base de datos.