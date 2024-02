Fue el 16 de enero que a Katherin Ríos la ingresaron a pre parto en el Hospital de Los Ángeles, teniendo una gestación de 37 semanas.

Debido a que sufrió una hipotensión, personal del complejo le realizó un procedimiento con forceps. Y producto de ello, su hijo nació con una asfixia perinatal.

“Teniendo el informe de que yo había tenido un parto hace 10 años; que tuve complicaciones con mi hija, donde se me realizó una cesárea de urgencia, ellos no tomaron en cuenta esto. Me dio una hipotensión, donde yo perdí las fuerzas para pujar, me realizaron un forceps, y a propósito de esto nació con una asfixia perinatal, donde le indujeron un coma”, detalló la afectada.

Producto del procedimiento que se efectuó, su hijo falleció el 22 de enero.

Protestan por procedimiento que derivó en fallecimiento de recién nacido

Por lo que ayer sábado 24 de febrero, se realizó una manifestación pacífica en el frontis del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, con el fin de visibilizar lo que, se estima, es una presunta responsabilidad del personal de salud.

La Fiscalía ya cuenta con los antecedentes e informes pertinentes del caso, según lo dio a conocer el abogado de la familia, Eric Fuentes.

“Concurrimos a la PDI a entregar toda la ficha clínica de Katherin para que tomen los antecedentes que corresponden. En cuanto al proceso administrativo, pasado un mes el Hospital todavía no toma cartas en esto; es decir, todavía no se nombra un fiscal, no se inician los sumarios, está todo en stand by lo que quiere decir que, en cierta forma, los protocolos se siguen pasando a llevar”, añadió Fuentes.

La Radio se contactó con el recinto de salud, donde señalaron que el “Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz lamenta profundamente los hechos relatados por la familia del recién nacido”.

Así mismo, afirman que “se instruyó una investigación administrativa a fin de determinar la eventual responsabilidad del personal en los hechos ocurridos”.