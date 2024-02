Las veredas en mal estado han provocado la caída de varios transeúntes en el centro de Concepción, en la región del Bío Bío. En algunos casos, los afectados han debido ser trasladados a centros asistenciales.

La principal afectación es en avenida Los Carrera con Aníbal Pinto, donde las grietas dificultan la circulación de las personas, sobre todo para aquellos que tienen movilidad reducida como los adultos mayores.

Radio Bío Bío conversó con vecinos que transitan a diario con dicha avenida, los que manifestaron su preocupación por el mal estado de la calzada. En su mayoría, los entrevistados expresaron que es algo que se replica en varios sectores de Concepción.

Andrea Herrera, quien trabaja en Los Carrera en el local Congelados La Raíz, relató que les ha tocado presenciar varias caídas, donde incluso algunas personas han terminado con contusiones en la cabeza.

Debido a esta situación es que esta semana se instalaron cintas de delimitación para evitar que más personas resulten lesionadas.

Adulta mayor sufrió caída y exige indemnización

Una de las afectadas es una adulta mayor de 84 años, María Isabel Barra, quien cayó cuando iba a tomar locomoción con destino a su casa en Penco. La mujer quedó inconsciente y actualmente está en cama.

Ese episodio ocurrió el 31 de enero y la familia de la adulta mayor asegura que esto le significó perder vitalidad y calidad de vida.

En conversación con Radio Bío Bío afirmaron haber realizado la denuncia de lo ocurrido a la Municipalidad de Concepción, pero les indicaron que debían acudir a la casa edilicia de Penco.

“Recibimos una carta de la Municipalidad de Concepción donde dicen que cierran el caso porque no acepté la ayuda de la Municipalidad de Penco. Fui con esa carta a la Municipalidad de Penco, pero me dicen que es imposible que ellos me ayuden cuando el caso pasó en Concepción”, relató un familiar de la víctima.

No solo esta familia denuncia el mal estado de las veredas, sino que varios transeúntes, según señaló Eric Riquelme, concejal de Concepción, añadiendo que tienen al menos 9 registros de este tipo de accidentes.

De acuerdo al edil, si esta situación ocurre en algún lugar que conoce, puede denunciar a través de “atención al vecino” y de esta forma la Municipalidad tendrá un antecedente formal.