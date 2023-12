Hace unos días se conoció el caso de un chileno que aseguró en una entrevista en televisión haber vivido un mes en un aeropuerto de Colombia tras presuntamente ser asaltado por un amigo con quien viajó a dicho país. Ahora, vuelve a hacer noticia, debido a que fue detenido, acusado de agredir y secuestrar a su expareja en Concepción, en la región del Bío Bío.

El sujeto, quien utilizó una falsa identidad, aseguró en conversación con el canal CityNoticiasTV que su amigo lo engañó, ofreciéndole trabajo, y que una vez en Colombia lo asaltó con un arma blanca para robarle sus pertenencias.

“Nunca me mostró nada malo hasta llegar a Bogotá. Llegamos al terminal como a las 1 de la mañana, me sacó un cuchillo así de grande y me pidió mis pertenencias. Me pidió una maleta con herramientas, mi teléfono, mi billetera y un par de dólares que yo tenía”, aseguró el joven el 29 de noviembre y añadió que “con mi teléfono que él robó, le habló a mi mamá y le dijo que yo supuestamente había sido secuestrado por la guerrilla y le pidió 8 millones de pesos colombianos (1 millón 700 mil pesos chilenos, aproximadamente), para que me soltaran, supuestamente”.

#Noticia l Viajero chileno fue engañado, robado y ahora se encuentra varado en el aeropuerto El Dorado. El hombre asegura que fue víctima de un colombiano que le ofreció un trabajo y terminó asaltándolo con arma blanca cuando llegó a la terminal aérea.#ArribaBogotá@daarevalo7 pic.twitter.com/3WYr78FR36 — CityNoticias (@CityNoticiasTv) November 29, 2023

Un día después, de regreso en Chile, fue él a quien se le imputó un delito, debido a la agresión que le habría propinado a su expareja, una mujer de 19 años y de nacionalidad ecuatoriana. Según informó la Fiscalía, el acusado llegó al domicilio de su exconviviente en población Los Lirios, donde comenzó una discusión por celos.

En medio de eso, la agredió con cabezazos, provocándole fractura nasal y hemorragia subconjuntival en su ojo derecho, además de propinarle golpes de puño en diversas partes de su cuerpo.

Trasladó y retuvo a víctima en Puerto Montt

Luego, la amenazó diciéndole que si no hacía lo que él quería, la mataría a ella y a sus amigas. De esa manera, la obligó a trasladarse a Puerto Montt, comuna donde el imputado reside actualmente.

Las diligencias desarrolladas por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) permitieron dar con el lugar donde se encontraba retenida la mujer y concretar la detención del responsable.

Para materializar la captura del acusado se realizaron varias diligencias, incluidas “interceptaciones telefónicas para poder ubicar a la víctima”, informó el fiscal de Concepción, Guillermo Henríquez.

En tanto, el subprefecto Walter Oyarce, Jefe de la Bipe penquista, detalló que “durante el fin de semana, el individuo propinó diversos golpes a su ex pareja y la amenazó de muerte, para posteriormente trasladarla a bordo de un bus hasta la ciudad de Puerto Montt. Conforme a los antecedentes y diligencias realizadas, se logró su detención. Además, de acuerdo a los antecedentes recabados, el imputado utilizaba una segunda identidad”.

Esto porque en la entrevista que otorgó en Colombia, se identificó como Justin Andrés Alejandro Vera, nombre que correspondía a un familiar, ya que su verdadera identidad es Nelson Montenegro Briceño.

El detenido fue puesto a disposición para su respectivo control de detención en el Juzgado de Garantía, donde fue formalizado por el delito de amenazas condicionales y lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, informó el fiscal Henríquez.

El tribunal acogió el requerimiento del Ministerio Público y ordenó su prisión preventiva. Además se fijó en cuatro meses el plazo de la investigación.