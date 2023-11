El gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, se refirió este miércoles a la detención y formalización de cargos en contra de cinco personas en la investigación de la Fiscalía en el marco del Caso Convenios. Entre los indagados hay dos exfuncionarios y hombres de confianza del ex militante de la DC: Rodrigo Martínez y Simón Acuña.

En la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Concepción, la fiscal Marcela Cartagena formalizó que a los tres integrantes de la Fundación En Ti, Camila Polizzi y hermanos Sebastián y Diego Polanco, por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos; mientras que a Martínez y Acuña por fraude al fisco.

En medio de lo anterior, el gobernador respondió a las preguntas de la prensa respecto a esta investigación, causa en que la que el Gore dejó de ser querellante por solicitud del Consejo de Defensa del Estado.

“Nosotros como Gobierno Regional confiamos en las instituciones de la República y esperamos que en esta materia se llegue hasta las últimas consecuencias. Las instituciones de la República son las que tienen que determinar, mediante una investigación, que en este caso dirige el Ministerio Público, y a través de la acción de los tribunales a posterioridad si hay responsabilidades o no las hay”, dijo la autoridad electa por voto popular.

Asimismo reiteró que “vamos a prestar toda la colaboración porque es lo que corresponde. A nosotros nos interesa mucho cuidar el proceso de descentralización, nos interesa cuidar los recursos fiscales y que si hay delitos que se hayan cometido, que se determinen responsabilidades y se sancione a aquellas personas”.

Al ser consultado respecto a consejeros regionales que están pidiendo su renuncia por irregularidades en el traspaso de recursos del GORE, Díaz respondió que son de los 28 consejeros, sólo tres están pidiendo esa medida.

“Yo me siento responsable de esta institución (GORE Bío Bío) y como responsable de ella voy a agotar todas las medidas que sean pertinentes para que se establezca la verdad. No hay ninguna vinculación particular mía, ni de enriquecimiento, ni de búsqueda de ningún otro fin distinta a generar condiciones de bien común. Si se han vulnerado derechos, caudales públicos u otros, nosotros lo vamos a perseguir siempre“, agregó.

Gobernador cuestiona trato distinto de la Fiscalía

La autoridad manifestó que le “llama la atención que haya tratamientos distintos respecto de condiciones que parecieran ser más o menos similares, según si lo que se investiga es en Renaico, Maipú o en Concepción”.

Además dijo que “me da pena que personas que han trabajo conmigo lo estén pasando mal y expreso mi solidaridad a sus familias”. También afirmó que “quisiera creer” que ninguno de ellos estaban coludidos para defraudar al fisco.

Postura completamente diferente a la imagen que tiene de los vinculados con la fundación En Ti: “Tengo la peor impresión de la señora Polizzi y de sus otros acompañantes”.

El gobernador aseveró que por este caso ha respondido políticamente, esto al pedir la renuncia de personas que dependían de él tras la pérdida de confianza.