En la página de Chilecompra está publicada la licitación para la construcción del Cementerio Municipal de Penco, pero no hay oferentes. Según autoridades de la comuna, han ido 8 empresas a visitar el terreno y algunas solicitan un monto mucho más alto que el publicado en la plataforma.

Ampliamente comentado fue el diseño del Cementerio Municipal de Penco, en la región del Bío Bío, por su semejanza con la mítica nave de Han Solo, el Halcón Milenario. Con una inversión que supera los $2.700 millones, la casa edilicia subió el proyecto al portal de Chilecompra, sin embargo, no hubo oferentes.

Así las cosas, la Municipalidad volvió a publicar la licitación a la espera de empresas interesadas en construir el camposanto.

Lo que se solicita es la construcción de un edificio de servicios en albañilería reforzada; edificio de administración de hormigón armado; administración; secretaría; sala de ventas; bodegas; kitchenette; servicios higiénicos y vestidores; salón ecuménico en hormigón armado y cubierta metálica de acceso.

Además, contempla 296 nichos de hormigón armado y 50 terrenos familiares; estacionamientos; paisajismo; bolones; árboles y escaños. Pavimentos peatonales en adocreto, baldosa MV; vehicular en asfalto, veredas HCV, acceso, escaleras y rampas. Muros de contención y cierre en pandereta y estructura metálica.

No obstante, aún no hay empresas que hayan postulado a este proyecto, situación que preocupa a las autoridades, porque de no adjudicarse a ninguna empresa, tendrían que ir en búsqueda de más recursos al Gobierno Regional.

No tenemos ninguna empresa interesada

El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, indicó que esta situación “tiene que ver más bien con lo inestable que está el mercado de la construcción”.

“Ante la quiebra de muchas empresas, hay otras que tratan de buscar contratos en los que puedan acceder a un mayor nivel de rentabilidad o mayor nivel de margen; seguramente este proyecto tiene un margen más acotado, lo que hace que muchas empresas, ante la duda, prefieran no postular”, agregó el jefe comunal.

“A la licitación de terreno fueron cerca de 8 empresas, pero postuló solamente una y por un valor bastante más alto al que nosotros teníamos”, afirmó.

Problemas por asbesto

La concejala de Penco, María Carolina Inostroza (DC), indicó que “al parecer el costo de la construcción es más elevado debido a las condiciones del terreno, una calle de acceso que es el camino antiguo a Chile Algas. Además, en el lugar se encuentran unas bodegas con techo de asbesto lo que también implica un costo extra al parecer para las empresas”.

En esa misma línea, el Alcalde indicó que en el terreno “hay una bodega antigua que pertenecía a la empresa Chile Algas, es lo único que hay, pero el 99% del paño está sin construcción”.

Monto de la licitación del Cementerio Municipal de Penco

El monto real de la licitación son cerca de 2.700 millones de pesos, pero Figueroa aseguró que de acuerdo a la normativa FNDR, “nosotros podemos aumentar hasta un 10% ante una eventual licitación”.

“Por lo tanto, el marco presupuestario podría alcanzar un valor cercano a los 3.000 millones de pesos

para la construcción del cementerio. Y ante ese monto no tenemos ninguna empresa interesada”, afirmó.

La nueva licitación cierra sus postulaciones el 18 de diciembre y aún no hay postulantes. La ficha de la licitación la puedes revisar aquí