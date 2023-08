Gerardo Silva, el dueño de la Fundación En Ti, anunció un cambio de defensa en su calidad de imputado en el marco de la investigación del Caso Convenios, que indaga el presunto fraude por más de 250 millones de pesos.

Por medio de una declaración, Silva indicó que “con la entrevista de ayer -en Fiscalía-, no quedé conforme con mi abogado”, esto en referencia a Robert Contreras.

“Entonces voy a cambiar de defensa, porque no me dieron las explicaciones que yo tenía que decir, entonces me sentí nervioso”, agregó el dueño de la Fundación En Ti.

Volviendo a referirse al actuar del exgobernador de la provincia de Concepción como su abogado, Gerardo Silva precisó que “él no me explicó, no fijó una reunión conmigo sobre qué íbamos a hacer y en qué me iba a defender (…) Entonces buscamos otra asesoría y es mejor”.

Por su parte, la abogada Karen Garrido, nueva defensora de Silva, afirmó que “él se encontraba con una defensa anterior, la cual tomó la decisión -por las razones personales que él me expuso- de poder cambiar la defensa”.

“Por eso, durante el día de hoy, vamos a presentar ante la Fiscalía correspondiente la revocación del patrocinio y poder anterior”, sumó Garrido.

Robert Contreras, en tanto, tuvo palabras para la determinación del dueño de la Fundación En Ti, expresando que decidió renunciar al patrocinio respectivo “en consideración a serias discrepancias en la estrategia jurídica planteada con don Gerardo Silva y personas de su confianza, las que denostaron mi accionar profesional en un medio de comunicación online sin tener conocimiento de lo que es un proceso penal, como así mismo una investigación secreta”.

A su vez, Contreras apuntó que el objetivo de su representación ad honorem fue “poder ayudarle, apoyarle, transparentar los hechos en que se le está involucrando y afectando en lo personal, como en lo familiar y así lograr demostrar su inocencia en esta investigación”.

Puedes leer la declaración completa de Robert Contreras a continuación: