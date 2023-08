El conflicto se arrastra desde el 31 de julio, cuando los pescadores bloquearon las operaciones de la naviera para transportar a los pasajeros desde Lota hasta Isla Santa María, lo cual generó que el zarpe se retrasara en cerca de 30 minutos.

Esto, porque los pescadores de las caletas El Morro, La Conchilla y Pueblo Hundido, apuntan a Transportes Puelche como responsable de los daños generados a la rampa que ocupa este último sindicato.

Lo anterior, ya que la nueva embarcación a cargo de dicha empresa tiene mayores dimensiones.

Mediante una carta enviada por la naviera, se anunció el envío de un contratista para “revisar y evaluar los daños reclamados“. No obstante, “los trabajos mayores y de conservación de la infraestructura de rampa y sector de maniobra, es algo que está gestionando la Dirección de Obras Portuarias“, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Sin embargo, la respuesta dada por Transportes Puelche, no dejó satisfechos a los pescadores de Pueblo Hundido, donde su presidente, Octavio Salgado, junto con criticar al MOP y a la cartera de Transportes, advirtió la suspensión de los viajes entre Lota e Isla Santa María.

“Y eso lo podemos hacer porque tenemos la administración de nuestra, de nuestra caleta, hasta que ellos se comprometieran a arreglar. El MOP, la Dirección de Obras Portuarias, se hacen los tontos y Transportes dice que ellos no tienen nada que ver con la rampa. Cuando ellos colocaron en la licitación que la nave tenía que salir de ahí y la naviera dice que no se van a hacer cargo del arreglo de nuestra rampa. Entonces nosotros ya le dijimos ayer nuevamente en que ellos no pueden volver a utilizar nuestra rampa”, dijo.

Isla Santa María sin conexión

Desde la citada empresa, indicaron que la administración y mantención de la rampa de Pueblo Hundido es responsabilidad de la Dirección de Obras Portuarias.

El director de dicha entidad, Armando Silva, indicó que existe un proyecto para conservación de la misma que se iniciará el primer semestre de 2024.

“La DOP dentro de su cartera de proyectos de conservación, tiene programado la reparación de la infraestructura que hoy realiza la conectividad en la isla Santa María; durante el segundo semestre del 2023 está considerada la conservación de la infraestructura de los dos puertos de la isla. Luego, para el primer semestre del 2024 está considerada la conservación de la rampa de pueblo hundido”, expuso.

Desde el Ministerio de Transportes se indicó mediante un comunicado que “la rampa es pública y pertenece a todos los chilenos y chilenas, por lo cual no puede ser cerrada ni apropiada por particulares, aunque administren y desarrollen actividades en el lugar“.

El texto agrega que, la empresa Puelche, encargada del servicio y autorizada por la autoridad marítima a usar la rampa, comunicó que entregará financiamiento para la “reparación provisoria de la infraestructura”.