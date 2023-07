Comenzaron los nuevos cortes y desvíos de tránsito en el sector Collao de Concepción, en la región del Bío Bío, todo a causa del megaproyecto de mejoramiento de las avenidas Collao y Novoa. Paralelamente, los vecinos pusieron globos y banderas negras para protestar por los efectos negativos que, dicen, ha tenido la obra.

No se oponen al proyecto, pero reclaman porque se habilitó el tránsito en por el nuevo puente que se construyó sobre el estero Nonguén y que da continuidad a la Avenida General Novoa; pero las obras en las veredas aún no terminan y siguen causando problemas a los vecinos, la mayoría de la tercera edad.

Hay un desnivel entre la vereda y la calzada, que complica el tránsito por la Villa Loncopan.

“Se termina una obra, se entrega. Aquí las pasarelas aún no están habilitadas. El acceso a los vecinos tampoco. El acceso al pasaje tampoco, con una pendiente que creo que no corresponde, algún ente técnico lo verá, pero con esta pendiente los vehículos que reparten el gas no quieren ingresar al pasaje para entregarnos el gas“, dijo Nelson Delgado.

En tanto, Betty Oviedo, también vecina del sector, expuso que “nosotros desconocíamos totalmente este proyecto. Sabíamos que iban a alargar la carretera, eso estaba claro, pero nunca nos imaginamos que iban a levantar un puente y dejar las casas bajo la cota del agua“.

Los vecinos piden que se realicen obras para abordar los problemas que están enfrentando. Las veredas tienen alrededor de un metro de ancho; hay pendientes, lo que dificulta el tránsito con sillas de ruedas, comentó Emilio, quien también tiene problemas a la hora de ingresar y salir con su vehículo.

“Podría irme contra la casa porque cuando salgo y cuando entro tengo empezar a jugar con con el embriague, con el freno y acelerador, con todas esas cosas para no chocar contra mi propia casa”, dijo.

Obras de mitigación para sector Collao

Por todos estos motivos, los vecinos se manifestaron con globos y banderas negras. Mientras que el director del Serviu, Eduardo Arriagada, aseguró que se ejecutarán las obras para dar respuesta a las demandas de los vecinos.

“Quiero dar la tranquilidad a todas las juntas de vecinos que están en el sector, que vamos a construir obras necesarias para que todos los vecinos puedan tener acceso; accesibilidad universal; que puedan sacar sus vehículos y todas las mejoras que nosotros podamos construir en el transcurso de la ejecución de este proyecto”, explicó Arriagada.

Desde el municipio de Concepción se comprometieron a realizar las obras de mitigación, haciéndose parte de este trabajo dijo el alcalde subrogante, Aldo Mardones.

“Hemos tomado contacto con los vecinos de levantar los distintos requerimientos, con el objetivo de efectuar las distintas medidas de mitigación. El Municipio se va a ser parte, como garante, de que efectivamente estas sean consideradas con el objetivo de evitar inconvenientes mayores a los vecinos de este sector de Concepción“, manifestó Mardones.

Se habilitó el paso de los vehículos por el nuevo puente sobre el Estero Nonguén y se cortó el tránsito en la Avenida Collao, entre Los Lirios y Mercedes Marín, para dar paso a los trabajos de reposición del puente ubicado sobre el citado cuerpo de agua.