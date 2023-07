Un error del Hospital Las Higueras de Talcahuano, en la región del Bío Bío, provocó que solicitaran una medida de protección para una recién nacida. Según la madre de la pequeña, en el recinto de salud confundieron los antecedentes, lo que generó una serie de inconvenientes a la familia.

En concreto, la mujer apunta a visitas y preguntas invasivas, donde incluso se vulneró su privacidad al revisar los basureros de su hogar. Todo esto, “respaldado” en proteger a la bebé de un entorno eventualmente peligroso.

“Me hacían preguntas”

Tras dar a luz a su hija en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, se iniciaron los problemas para esta familia de la comuna de Penco. Así lo relató la madre de la pequeña, quien prefirió resguardar su identidad.

Según narró, recibió tres visitas en su casa, una de ellas de una funcionaria de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD). ¿El motivo? Verificar las condiciones en que vivían.

Lo anterior, de acuerdo a la madre, a raíz de una solicitud de una medida de protección que se realizó para la menor, desde el recinto asistencial.

“Revisó mi casa entera (…) revisó el papelero del baño. Me decía que venía de tribunales porque tenía que ver si mi hija después estaba capacitada para llegar ahí. Me hacían preguntas, qué cuánto yo me drogaba, qué cuánto es lo que yo consumía de alcohol todos los días”, detalló.

Medida de protección por error

Todo esto ocurrió mientras la menor seguía internada en el recinto asistencial, ya que fue prematura. Según señaló la madre de la pequeña, se trató un error del hospital. De hecho, el pasado 21 de julio se realizó la audiencia por el caso, donde asegura que le pidieron disculpas.

“Sólo me pidieron disculpas, la jueza. Que se le caía la cara de vergüenza de cómo un hospital público tan grande había cometido ese error, porque no saben si fue la administración, la directora, el abogado o la parte jurídica. Porque si uno ve lentamente la hoja, fue un cortar y pegar”, sostuvo.

Con todo, el Tribunal ofició a la Seremi de Salud y al recinto hospitalario para revisar los protocolos.

Respuesta del Hospital Las Higueras

Desde del Hospital Las Higueras lamentaron lo ocurrido y pidieron disculpas, además explicaron que en el formulario de denuncia respectivo se incurrió en un error, ya que por omisión involuntaria, no se eliminó del documento hechos que correspondían a otra denuncia efectuada con anterioridad, respecto de otra paciente.

Tras lo ocurrido iniciaron una investigación interna para establecer responsabilidades, mientras que la familia afectada analiza presentar acciones legales contra el recinto de salud.