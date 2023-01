Habitantes de la Isla Mocha llevan más de un mes sin poder abastecerse ni ir a médico, por la falta de transporte aéreo. La empresa aseguró que no tiene la solvencia económica suficiente para costear los implementos que se requieren.

Más de un mes sin el servicio de aeronaves para trasladarse al continente llevan los habitantes de la Isla Mocha, en la región del Bío Bío.

Producto de la situación han perdido horas médicas y tampoco se han logrado abastecer.

Desde el 16 de diciembre del año pasado que están en dicha situación, por diversos desperfectos que comenzaron a presentar las aeronaves de la empresa Heliworks.

Vecinos de la isla aseguran que la respuesta de la empresa ante dicha situación, es que no tienen la solvencia económica suficiente para poder costear los implementos que se requieren, debido a que se les paga con una diferencia de hasta cinco meses.

Daniela Meliang, habitante del sector Norte de la Isla Mocha, señaló que se han mantenido en conversaciones con el jefe de gabinete de la seremi de Transportes y con el municipio de Lebu, sin embargo, el problema no se ha resuelto, lo que les provoca varias situaciones complejas.

“Que no exista transporte en más de un mes, ha hecho que vecinas y vecinos pierdan horas médicas, controles médicos, no podemos viajar a hacer trámites personales, no podemos viajar a abastecernos. Se acerca además el inicio de las clases”, detalló la vecina.

La seremi de Transportes, Claudia García Lima, aseguró que están haciendo las gestiones para que se puedan retomar los vuelos a la brevedad. De hecho, se está buscando un nuevo operador mediante un contrato directo, para satisfacer las necesidades de los vecinos de la isla.

Por el momento, quienes requieren trasladarse a la Isla Mocha deben hacerlo por vía marítima, lo que tiene un costo que llega a los 80 mil pesos, mucho más caro que los 10 mil por pasajero en cada vuelo.