Los diputados oficialista Iván Norambuena y Enrique van Rysselberghe, ambos de la UDI, reconocieron no haber asistido a la reunión con el gobernador regional Rodrigo Díaz para analizar el presupuesto 2022 para el Bío Bío.

Norambuena reconoció que su ausencia se debió, entre otras cosas, a la molestia por los despidos de funcionarios de la exintendencia de la región.

Esta semana se efectuó de manera presencial el encuentro entre los parlamentarios y el electo gobernador regional para debatir sobre los más de 100 mil millones de pesos que se quieren para la región en 2022.

A la cita no asistieron los diputados de la derecha, entre ellos el UDI Iván Norambuena, quién en conversación con La Radio aseguró que fue por un tema de agenda, pero también debido a que la reunión no tuvo una buena planificación y porque se abordó una temática donde el gobernador regional no tiene atribuciones para ir avanzando en algunas de las medidas que se plantean.

Junto con lo anterior, Norambuena reconoció que existe molestia por los despidos que hubo de funcionarios de la exintendencia regional del Bío Bío, luego que Rodrigo Díaz asumiera la gobernación.

Su par, el diputado Enrique van Rysselberghe (UDI), indicó que no fue a la reunión por razones de fuerza mayor, pero se excusó personalmente con la autoridad regional por ello.

En su caso, aseveró que no tuvo relación con el despido de 43 trabajadores desde la antigua repartición de gobierno y enfatizó en que se debe ver el presupuesto regional 2022 entre todos los actores políticos de la zona.

Desde la oposición, el diputado Gastón Saavedra (PS) junto con criticar la ausencia de sus colegas en esta cita, manifestó la necesidad de legislar para que los trabajadores que sean despedidos de alguna repartición estatal, no queden literalmente en la calle.

En el encuentro se definió en los próximos días una cita con los constituyentes y otra con los candidatos presidenciales para abordar los temas de inversión para la región del Bío Bío.