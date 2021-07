Tras estar cerrado por más de un año, el Teatro Regional del Bío Bío abrirá nuevamente sus puertas al público para su primer evento presencial en medio de la pandemia.

Sólo personas con pase de movilidad podrán entrar a la cita que tendrá a la banda Ala Vorágine actuando este jueves a las 19:00 horas en el escenario de la sala principal.

En ese sentido, s adoptaron nuevo protocolos, por lo que no se puede comer ni tomar líquidos dentro de la sala, mientras que la toma de temperatura es obligatoria al igual que el uso de mascarilla recordó Francisca Peró, directora Ejecutiva del recinto, cuyo aforo para este concierto de reapertura es de 150 personas.

El teatro abre sus puertas al publico tras estar cerrado por mas de un año, por lo que Peró acotó que ya están pensando en la cartelera del próximo mes.

Asimismo, We Are the Grand será la banda que el próximo jueves se presentará en el teatro que reabre al publico, pero que seguirá difundiendo su contenido en línea.