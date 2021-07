Una llamativa situación está ocurriendo en Quilaco, región del Bío Bío, comuna que pese a no presentar ningún contagio de covid-19 en las últimas 24 horas y tener sólo un caso activo permanece en la Fase 2 de Transición del Plan Paso a Paso.

En conversación con Radio Bío Bío, el alcalde de la ciudad, Pablo Urrutia, afirmó que “tenemos nosotros un caso activo que tiene alrededor ya de once días, pero que está en una residencia sanitaria en Concepción, no está en la comuna”.

“También nos sorprende que estemos en Fase 2, pero lamentablemente ese tema lo decreta la entidad que corresponde, que sería la Seremi. Nosotros no tenemos mucha incidencia en el tema como municipalidad”, añadió el líder comunal.

Consultado respecto si como casa edilicia tienen planeado acercarse a la Autoridad Sanitara, con el objetivo de obtener alguna explicación sobre la situación, Urrutia indicó que durante la mañana de este jueves “estábamos redactando un oficio para que nos den alguna explicación”.

Eso sí, la máxima autoridad comunal planteó una hipótesis relacionada con los porcentajes de positividad necesarios para avanzar de fase, aseverando que “nosotros somos una comuna chica de cuatro mil habitantes, con un habitante que tengamos (contagiado) puede que caigamos en el porcentaje de positividad para que seamos decretado como Fase 2″.

Asimismo, no ocultó su incredulidad al respecto, señalando que “tuvimos Fase 3 hasta la semana pasada recién y de pronto pasamos a Fase 1, entonces estamos tan faltos de información como están ustedes”.

“Lo más probable es que avancemos, pero estamos hoy tomando PCR en el municipio, estamos tomando todas las precauciones con alcohol gel, mascarillas y todo, para que no pase nada (…) No hay que descuidarse con esto, no hay que bajar la guardia”, manifestó Pablo Urrutia, añadiendo que la ciudad “ha dado un ejemplo con el tema. La gente ya tiene en la conciencia que debemos cuidarnos”.

Ya haciendo una análisis del contexto sanitario, la autoridad detalló que “como primera vez en la vida, a nadie le gusta tener visitas en su casa. Esto es medio insólito para todos”.

Explicaciones de Autoridad Sanitaria

Por su parte, el seremi de Salud del Bío Bío, Héctor Muñoz, precisó que los datos en cuestión son de “una semana epidemiológica a otra”, añadiendo que la comuna “tiene una positividad de un 11,9%. La positividad siempre tiene que estar bajo 10%”.

“En este momento tenemos un caso probable, no activo, pero sí hay un caso probable (…) Es la positividad de la búsqueda PCR que hicimos en las semanas anteriores, que tenemos que ir actualizando, porque hay circulación viral todavía, y esa positividad nosotros la vemos que -por ejemplo- si un equipo no hizo mucho testeo esa semana, ese caso puede ser un caso que no es real, porque pueden haber más casos, por la positividad que hay existe más virus circulando. Por eso está en Fase 2″, expuso Muñoz.

Además, explicó que “en las comunas más pequeñas, a veces diez casos disparan la tasa de incidencia, pero a veces son del mismo grupo familiar que se testearon el mismo día y salen -más o menos- juntos. Esas comunas salen de inmediato de casos activos y generan esta baja significativa, pero si vemos días anteriores hemos tenido una positividad alta, pero eso pasa muchas veces en las comunas con menos habitantes que se genera esa alza o baja rápida en los casos”.