Un aumento en la demanda de salud mental se ha reconocido desde la atención primaria en Los Ángeles.

En ese sentido, se destacó que son los más jóvenes quienes están erradicando el prejuicio de estas citas médicas.

Según un reciente estudio, Chile es el segundo país que más empeoró la salud mental a raíz de la pandemia.

Ante esto, Radio Bío Bío contactó a la psicóloga Rosemarie Enríquez, quien se desempeña en el Cesfam Nuevo Horizonte, profesional que entregó un panorama de lo que ellos han enfrentado estos meses.

En primer lugar, reconoció una sobreexigencia en salud mental, ya que ha sido un desafío enfrentar los requerimientos de la población y más aún entendiendo que esta labor tiene mucho por delante.

La psicóloga, también expresó que ya había una alta demanda desde antes de la pandemia, principalmente por trastornos ansiosos y depresivos.

Enríquez, desde su experiencia, reconoció que aún hay parte de la población que ve con prejuicio el ir a este tipo de consultas, pero destacó que sean actualmente los más jóvenes quienes están erradicando ese pensamiento.

Respecto a los efectos puntuales de la pandemia, se debe entender que toda persona reacciona diferente, pero sí hay algunos parámetros similares, como un aumento en la ansiedad o irritabilidad.

Eso sí, la profesional fue rigurosa en decir que no se puede justificar la violencia con el contexto sanitario.

Finalmente, llamó a la población a no esperar un colapso para consultar con un profesional, sino a que -dentro de lo posible- organizar una cita a pesar de no reconocer una afectación total, ya que aún así pueden haber emociones o sentimientos que la persona no reconozca, pero que sí han modificado su conducta.

Por eso, la primera invitación fue a tomarse un tiempo para analizar cómo se era antes de la crisis sanitaria y cómo se es ahora, ya que podría ser uno de los primeros pasos para reconocer que la pandemia sí ha impactado en la vida de cada persona.