Una multa de más de 2 millones de pesos podría tener que pagar la Seremi de Bienes Nacionales en el Bío Bío al no estar cumpliendo una orden del Juzgado del Trabajo de Concepción, que ordenó mantener en su cargo al jefe jurídico de la repartición, el abogado Jorge Valenzuela.

El profesional presentó una demanda en el tribunal luego que desde el Ministerio se ordenara un cambio de funciones, que se suma a la rebaja de grado, medida que la Corte Suprema revocó en febrero al acoger un recurso de protección.

En ese sentido, Valenzuela atribuyó las conductas de las autoridades de Bienes Nacionales a un acoso laboral y un hostigamiento.

Al acoger a trámite la demanda laboral, y como medida precautoria, la jueza Valeria Garrido ordenó mantener en la jefatura al abogado, lo que no ha sido cumplido, por lo que advirtió a la Seremi de Bienes Nacionales en una eventual multa de $2.600.000 si Jorge Valenzuela no es regresado desde la unidad a la cual fue enviado.

Consultada Bienes Nacionales, se indicó que por lo sensible del caso, y al no haber sido aún notificados de la acción legal, no podían pronunciarse.