El ex intendente Rodrigo Díaz, quien irá como independiente a las elecciones de gobernador regional, se autocalificó de oposición y no de derecha como lo acusan desde su ex partido.

La Democracia Cristiana usa el vínculo de Díaz con el vicepresidente de Evópoli y otras empresas para situarlo en esa vereda política.

Díaz informó que en dos semanas ha recolectado el 75% de las 3 mil 274 firmas que requiere para inscribir su candidatura como independiente.

Además, restó importancia al discurso de la oposición y principalmente de ex camaradas, como su eventual contrincante Eric Aedo y el ex intendente DC, Martín Zilic, quienes han calificado a Díaz como un candidato de la derecha.

Son los nexos de Rodrigo Díaz con Evópoli, a través de Javier Alvarez, vicepresidente del partido y su actual jefe en la empresa Buses Hualpén, lo que le han valido los dardos lanzados desde la DC.

Sin responder si esos nexos le favorecen o lo perjudican en su camino hacia la candidatura a gobernador regional, el ex falangista prefirió defender su derecho a trabajar.

Con la Unidad Constituyente ya clara con Eric Aedo como carta oficial, ahora falta la derecha que se defina, esperando el diputado de la UDI, Iván Norambuena, que la directiva nacional confirme en los próximos días a Flor Weisse como la abanderada del partido.

Sin acusar recibo del mensaje de Norambuena, la senadora y timonel del gremialismo, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que el tema está análisis y que a la brevedad debería salir humo blanco.

Otros candidatos aún no oficiales de la oposición son la consejera regional comunista, Tania Concha, y del Partido Independientes, Javier Sandoval.