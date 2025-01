La Contraloría General de la República emitió un informe tras investigar presuntas irregularidades en la contratación a honorarios de tres personas en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, entre ellos el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos Darroli. La denuncia presentada por la Federación de Trabajadores de Salud y una persona bajo reserva de identidad apunta a posibles irregularidades en la prestación de servicios contratados y superposición de funciones. En el caso de Araos, no se logró acreditar la ejecución de las labores, y aunque se presentaron boletas y informes de actividades, faltan antecedentes para respaldar que se realizaron las tareas encomendadas. La Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario y el Servicio de Salud afirmó que las observaciones buscan fortalecer procesos administrativos. Fernando Araos no ha respondido a los llamados de Radio Biobío para conocer su versión.

La Contraloría General de la República emanó un informe de la investigación realizada en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota por presuntas irregularidades en la contratación a honorarios de tres personas, entre ellos el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos Darroli.

Lo anterior surge tras la denuncia presentada por la Federación de Trabajadores de Salud (Fenats) de la región de Valparaíso y de una persona bajo reserva de identidad, que acusan eventuales irregularidades en la ejecución efectiva de los servicios contratados y la posible superposición de funciones con las tareas propias de la Subdirección de Inversiones, entre otras.

No se logró acreditar la ejecución de las labores de Araos

Fernando Araos fue contratado en diciembre de 2023 para desarrollar un plan integral para fortalecer y optimizar el SSVQ, que abarcó el diagnóstico de redes, identificación de brechas, evaluación institucional, propuestas para la cartera de prestaciones y un plan de inversiones, con acompañamiento técnico para asegurar la mejora continua en la prestación de servicios de salud. Labor a la que renunció el 17 de mayo de 2024 y que se hizo efectiva el 1 de junio de ese mismo año.

En la investigación de la Contraloría se estableció que en los convenios suscritos por el SSVQ con los tres profesionales, incluido Araos, no se establecieron jornadas o un horario de trabajo, ni exigieron que las labores se realizaran en dependencias del servicio, por lo que el hecho que los profesionales no asistieran presencialmente, por sí solo, no permiten aseverar que los servicios contratados no fueron prestados.

En el caso particular del exsubsecretario, se revisaron los antecedentes de respaldo del pago de honorarios, que ascendió a $12 millones por servicios prestados entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, donde no fue posible “establecer que la totalidad de sus cometidos estén fehacientemente acreditados”.

“Si bien se tuvo a la vista las boletas de honorarios y los informes de actividades mensuales visados por el jefe de la Unidad de Control de Gestión del SSVQ —presentados conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta de los convenios a honorarios—, no se advirtieron antecedentes que permitan acreditar la efectiva ejecución de las labores enunciadas en los citados informes, a saber, actas de reuniones, respaldo de los envíos de propuestas y presentaciones, y de minutas e informes entregados”, se lee en el informe de Contraloría.

“En consecuencia, no es posible demostrar, más allá de toda duda razonable, que la totalidad de las actividades y productos consignados en los informes que respaldaron los pagos efectuados al señor Araos Dattoli, hayan sido efectivamente realizados por ese profesional, por lo que tales desembolsos carecen de los atributos de acreditación de respaldo, infringiéndose lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975″, se agrega en el documento.

Si bien el SSVQ entregó nueva documentación, en ente contralor estableció que “los antecedentes aportados por el servicio no resultan suficientes para acreditar la efectiva ejecución de las labores encomendadas al señor Araos Dattoli, por lo que la observación se mantiene”.

Ante el caso de la exautoridad de gobierno, la Contraloría establece que el SSVQ deberá, en lo sucesivo, arbitrar las acciones que correspondan para evitar que situaciones como la descrita se repitan. Junto con ello, también deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Reacciones de gremios tras informe de Contraloría

Luz María Viveros, presidenta de la de Trabajadores de la Salud en la región de Valparaíso, recalcó que la Contraloría no pudo acreditar el cumplimiento de las tareas establecidas en el contrato de Araos con el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota.

Por su parte, Katherine Pereira, tesorera de Base Fenats de la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, indicó que la Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar eventualidades responsabilidades administrativas en este caso caso.

Respecto al informe emanado por el organismo público, el Servicio de Salud declaró que dicho documento no hace referencia a irregularidades, ni un mal uso de recursos públicos, sino a observaciones que tienen como objetivo principal fortalecer procesos administrativos.

Radio Bío Bío intentó comunicarse con Fernando Araos para conocer su versión de los hechos, pero no respondió a los llamados.

