A través de un comunicado, el Movimiento Transformar confirmó que Jorge Sharp, actual alcalde de Valparaíso, renunciará el 15 de noviembre al cargo para buscar en un futuro cercano un cupo en el Congreso.



El presidente de la organización, Rodrigo Ruiz, señaló que la prioridad en el corto plazo es refundar el Movimiento y avanzar en una política de alianzas.

Añadió que en las próximas semanas se iniciará el proceso congresal y se planifica una gira nacional. No descartó que la agrupación participe en una primaria presidencial.



Ruiz indicó que “hemos decidido evaluar un conjunto de candidaturas al parlamento, sobre todo, en la región de Valparaíso. En ese sentido, un liderazgo como el de Jorge Sharp es una alternativa real para el próximo año. Pero estamos evaluando también otros”.

En las elecciones municipales, Transformar, por ello replantearán su planificación en el escenario político.

Ruiz sostuvo que ven “con preocupación un avance de las derechas en el contexto internacional y en el país”.

“(…) En el contexto de aguda crisis institucional, debemos proponer caminos de solución para los problemas reales del Chile actual, que no son los de la derecha, que no hace más que intentar resolver las crisis con más crisis”, opinó.



Sobre la posibilidad de participar en las primarias presidenciales de junio próximo, el dirigente apuntó que “es parte” del análisis interno del Movimiento Transformar. “Pero también asumo que para un desafío así hay que recorrer un camino que hay que construir porque hoy no existe”, admitió.