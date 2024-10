Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

A más de un año de la confirmación de mausoleos narco en Valparaíso, aún no se han concretado las demoliciones a pesar de la existencia de un catastro realizado por el Ministerio del Interior. Los municipios son responsables de presentar los proyectos para la destrucción de estas estructuras, pero según fuentes de La Radio, el municipio de Valparaíso no ha presentado los proyectos necesarios. La alcaldía de Sharp señala que no han recibido recursos del Gobierno central para estas demoliciones. El diputado Jorge Brito ha oficiado a las autoridades para conocer el estado del proceso, criticando la inacción de la alcaldía de Sharp. La PDI recientemente descubrió una organización utilizando un mausoleo narco en Playa Ancha para el tráfico de drogas, a pesar de estar en el catastro de demolición para el 2023.