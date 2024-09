Un ejemplar de mono de la especie Cai se escapó del Eco-Parque (zoológico) municipal de Quilpué, desencadenando una búsqueda por parte de personal municipal y Carabineros. Aunque el animal no representa peligro, se insta a no acercarse ni alimentarlo, y reportar avistamientos al SAG o Carabineros en caso de avistamiento. La municipalidad investigará las circunstancias de la fuga, asegurando que el mono cuenta con su manejo sanitario al día. Además, se ha capturado en video al mono Cai deambulando por el sector El Retiro de la comuna.

Desde el Municipio de Quilpué señalaron que, durante la mañana de este domingo, se escapó un mono de la especie Cai desde el Eco-Parque municipal.

Las circunstancias que llevaron a la fuga del animal desde el zoológico están en investigación, a la vez que personal municipal y Carabineros están buscando al ejemplar.

“Si bien no se trata de una especie peligrosa ni agresiva, encaso de ser avistado, el llamado es a no acercarse y a no alimentarlo, y dar aviso de inmediato a Carabineros, al SAG o a personal municipal al teléfono 9 747 88 419″, señala el comunicado.

Desde la municipalidad iniciarán una investigación para conocer las responsabilidades por este suceso, a la vez que recalcaron que el ejemplar de mono Cai “cuenta con su manejo sanitario al día”.

Logran capturar en video al monito Cai deambulando por Quilpué

Por otro lado, en X (Twitter) ya se ha compartido un registro que daría cuenta de aquél mono Cai, el cual estaría deambulando por el sector El Retiro de la comuna.

A esta hora se registra operativo por mono el cual se escapó del Zoológico de Quilpué y deambula por calles del sector El Retiro de la comuna, se ha avistado en calles y viviendas @biobio @Louisvasquez23 pic.twitter.com/kjVHvh4BxO — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) September 15, 2024