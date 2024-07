En el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, región de Valparaíso, una mujer recibió un exitoso trasplante de riñón, luego de estar dializándose por cerca de 30 años.

Se trata de Maria Magdalena Ponce, una mujer de 49 años proveniente de Concón, quien fue intervenida el pasado 9 de junio.

Sin embargo, antes de recibir el trasplante renal, debieron pasar oficialmente ocho años, pues en 2016, ingresó a la lista de espera para obtener un nuevo riñón.

En este sentido, María Magdalena expresa que “es una sorpresa, es un regalo muy bonito, muy grande. No tengo palabras para agradecer a la familia -que donó el órgano-, porque también para ellos es difícil“.

La mujer, de momento, aún se mantiene internada en el hospital viñamarino, donde es monitoreada por personal de salud.

“Marita, tenemos riñoncito”

Como anécdota, la mujer trasplantada cuenta cómo fue el momento en que se enteró de la operación.

“Mi mamita me llamó a comer, y en eso que subo, me suena el teléfono -hija, te están llamando, ya mamita conteste nomás – era la enfermera de trasplante”, recordó Ponce.

“Marita, soy de trasplante. Y yo le digo, sí, dígame, ¿qué pasó ahora?, que extraño que me llame día domingo, pensé, Y me dijo, no, Marita, ¿sabes qué? Tienes que venir, ¿almorzaste? No, voy a almorzar ahora. No, no almuerce nada, me dijo – ella estaba más nerviosa que yo – Y me dijo, tenemos un riñoncito”, detalla sobre lo ocurrido ese domingo.

La operación que recibió María se enmarca en el Programa de Trasplante Renal del Hospital Dr. Gustavo Fricke, el que ya alcanzó los 245 pacientes trasplantados desde sus inicios en 1982.

Actualmente, a nivel país, son más de 2.200 las personas que están esperando una donación de órganos.

En cuanto al programa del Hospital Dr. Gustavo Fricke, este completó esta semana su cuarto trasplante del año, con las intervenciones de la paciente de Concón y otro de Hijuelas.

En el caso de este último, se trata Emilio Fernández de 57 años, quien se dializaba desde 2016 en Quillota y había estado en lista de espera para trasplante desde 2018.