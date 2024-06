Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Comunidad de copropietarios del edificio Mercado Cardonal, en Valparaíso, rechazó la idea de trasladar el Mercado al próximo Terminal Agrícola de Rodelillo, argumentando que no hay ninguna organización que los represente aparte de ellos y ASOCOMERCAR, a pesar de los 200 socios de la ONG Terminal Agrícola que se mudarán al ex Valle Andorra. La diputada Carolina Marzán expuso el inminente traslado de trabajadores, pero la Comunidad señaló que nunca se comunicó con ellos. Mientras tanto, la presidenta de la ONG Terminal Agrícola Valparaíso afirmó que a los dueños del Mercado Cardonal no les conviene el traslado de los socios. El terreno del terminal agrícola constará de 10 hectáreas con un arriendo a 20 años, y la ONG sostendrá reuniones con la Delegada Presidencial y el Gobernador para discutir el proyecto.