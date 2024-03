En el marco de un nuevo Comité de Gestión de Riesgo y Desastres (Cogrid), autoridades del Ejecutivo señalaron que de un total de más de 600 terrenos catastrados, se proyecta construir 352 viviendas de emergencia en la Villa Independencia de Viña del Mar -uno de los sectores más afectados por los megaincendios que golpearon al Gran Valparaíso-.

Lo anterior se da a conocer tras el informe elaborado por el Senapred, donde a través de su hoja de ruta se determina qué lugares están aptos o no para construir una vivienda de emergencia.

Así lo confirmó la delegada presidencial regional, Sofía González, quien precisó que el resto de los terrenos revisados que no contarán con esta alternativa no necesariamente quiere decir que el sitio no está apto para construir en él, sino que se puede deber a que hay familiares que apostarán por la autoconstrucción, el Bono de Acogida, entre otras acciones.

González también detalló que hasta la fecha se han construido 93 viviendas de emergencia en las zonas afectadas por los incendios, recordando que la delegación proyecta construir 240 casas por semana.

Asimismo, la delegada confirmó que este viernes la Contraloría General de la República tomó razón para permitir que el Ministerio de Obras Públicas comience con las demoliciones en las zonas siniestradas.

Cabe destacar que esta semana la ministra de Obras Públicas, Jessica López, dijo que se prevé demoler 3.000 viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y que este será un proceso que no será rápido.

Por otra parte, el jefe de la Defensa Nacional, contraalmirante Daniel Muñoz, manifestó que 356 personas han sido detenidas hasta la fecha por el incumplimiento del toque de queda.

Cabe mencionar que el balance se da ad portas de que se cumpla un mes de la mega emergencia que afectó, principalmente, a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.