La Municipalidad de Quillota, junto al equipo de gestión de riesgos, comenzó con la limpieza de microbasurales en la Población Las Araucarias, al borde del Río Aconcagua, como medida para la prevención de incendios en la zona. Sin embargo, el equipo del Municipio se encontró con la sorpresa que en menos de 24 horas del primer operativo, se encontraron nuevamente con basura en el lugar.

La encargada suplente del departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quillota, Margot Flores, entregó un mensaje a los habitantes a no llenar de basura en el sector, y denunciar si descubren gente ensuciando.

“Solicitar a la comunidad que no vengan a dejar sus desechos en la orilla del río, porque si no eso va a ser eterno. Y esperamos actuar en lo que más podamos en esta primera instancia de limpieza. Pero también pedir el apoyo de la comunidad en cuanto a que no vengan a ensuciar. Y denunciar, claro, a las personas que estén acá botando basura”

Valparaíso es una comuna que en temas de limpieza de microbasurales ha avanzado en estos últimos años, ya que en el 2023 lograron acumular 600 toneladas voluminosas, y ahora, en 2024, en 4 operativos llevan 62 toneladas recolectadas. Además, simultáneamente han estado trabajando en la instalación de bateas para depositar desechos.

El delegado de la Municipalidad de Valparaíso en Laguna Verde, Cristian Moya, enfatizó la importancia de este tipo de medidas para prevenir incendios en esta temporada estival.

Complementando el trabajo en los microbasurales e instalación de bateas, se han realizado operativos de limpieza comunitaria y desmalezado a cargo de la Delegación Territorial. Medidas que buscarán evitar un incendio en tiempos de crisis en la región de Valparaíso.