Con incertidumbre se mantienen familiares de Gunther Mattensohn Adorati, un hombre de 45 años que se encuentra desaparecido desde el pasado viernes tras salir a trotar en un sector costero de Viña del Mar, en la región de Valparaíso.

Según informaron sus cercanos, el hombre salió a trotar durante la mañana del 1 de septiembre, en el sector de Caleta Abarca, en dirección a Caleta Portal de la ciudad jardín.

Consultada por Radio Bío Bío, Tamara Fernández, amiga cercana de Gunther, comentó que habló con él ese día, mientras trotaba en el bordo costero.

Posteriormente, Tamara relató que el lunes fue contactada por la exesposa de Gunther, preguntando si conocía el paradero del hombre, ya que se le perdió el rastro desde ese día.

La situación mantiene con preocupación a la amiga del hombre, explicando lo extraño que resulta su extravío, asegurando además que Gunther es una persona saludable que no desaparece de un día para otro sin avisar.

“Me llama su exseñora Daniela, y me dice si yo se algo, porque no saben nada de Gunther, y la mamá (de él) le comentó a ella que el viernes él había salido y no había vuelto más. Él no es una persona que haga esas cosas, que desaparezca y no diga nada. No es una persona que beba, que consuma drogas, entonces no es normal”, detalló.

Cabe añadir que Gunther tiene dos hijos, de 13 y 16 años, y se separó recientemente de su esposa, por lo que el pasado 28 de agosto abandonó el hogar donde vivía junto a ella. Tras esto, se encontraba viviendo con su madre.

En tanto, la teniente coronel Ingeborg Villa, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Viña del Mar, detalló los procedimientos y herramientas que mantiene desplegada la institución uniformada para dar con el paradero del hombre de 45 años.

Según informó Carabineros, la denuncia por presunta desgracia ya fue ingresada y remitida al Ministerio Público, por lo tanto, se encuentran a la espera de la solicitud por parte de la Fiscalía para comenzar con las labores intensivas de búsqueda para localizar al hombre desaparecido en Viña del Mar.