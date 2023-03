La tarde de este martes, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso rechazó la denuncia interpuesta contra el alcalde Jorge Sharp por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa.

Recordemos que en noviembre de 202, exconcejales y un edil actualmente en el cargo, presentaron una acusación contra el jefe comunal, donde buscaban su destitución.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al fallo, considerándolo como un triunfo. Asimismo, dijo que quienes fueron partícipes de esta acusación, no volverían más a la ciudad, y espera que tampoco a todo Chile.

“Quienes empujaron esta acusación, eran precisamente representantes locales de la política tradicional. Y ellos, lo que querían con este fallo era intentar volver al municipio, cuestión que no pudieron lograr mediante los votos, querían hacerlo a través de esta vía“, indicó.

“Quiero decirles a ellos y a ellas que no van a volver más a Valparaíso. Esperemos que no solamente acá, sino que no vuelvan más a todo Chile”, sostuvo.

Además, según el documento publicado por el ente, el Tribunal estima que no procede la condena en costas, debido a la inexistencia de un motivo plausible para litigar.

Exconcejales sorprendidos tras rechazo del TER a acusación contra Jorge Sharp

En representación a los exconcejales que presentaron este recurso, Marcelo Barraza, no descartó una apelación al fallo y llevar esta instancia al Tribunal Supremo.

“Impactados muchos porteños y porteñas. Muy sospechoso que no se acoja esta solicitud de notable abandono por parte del alcalde Jorge Sharp y su administración. Amerita poder recurrir al instrumento que nos queda, que es la apelación”, expresó Barraza.

“Y, por lo tanto, nosotros estamos estudiando con el abogado que presentó la acusación poder ir al Tribunal Supremo”, aseguró.

Cabe destacar que, entre las irregularidades que acusaron los exconcejales, figuraba la utilización de dos liceos para actividades de la Corporación Municipal de Valparaíso. En esta, detallaban que menores de edad habrían sido contratados para prestar servicios de coctelería.

Además, acusaban de explotación y trabajo infantil, así como también de concursos, acoso laboral y sexual, entre otras numerosas irregularidades, las cuales fueron recientemente rechazadas.