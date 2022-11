Duras acusaciones en contra del delegado provincial José Raúl Orrego realizó uno de los dirigentes de los microbuseros de Quillota que paralizaron sus funciones tras no llegar a un acuerdo con la Seremi de Transportes.

Esto luego que el organismo ofreciera un alza de tarifas de $200 en un plazo de 30 días por el aumento del costo de los combustibles. Medida que provocó caos en la provincia, ya que los movilizados además bloquearon el tránsito en la Ruta F62, en el cruce San Pedro.

En ese contexto, en conversación con Radio Bío Bío Valparaíso para conocer las demandas, el dirigente de los microbuseros de Quillota, Jorge Zamora, acusó represalias por parte del delegado provincial Jose Raúl Orrego.

Dirigente denuncia que delegado llegó de madrugada a su casa

“No puede ser que el delegado de la provincia, quien es la mano derecha del Presidente, llegue a las 1:30 de la mañana a despertarme a mi casa, junto a dos abogados, su conductor y tres carabineros a la puerta de mi casa a despertarme. ¿Usted piensa que esa es una hora prudente?“, criticó.

Según precisó, la autoridad lo llamó para preguntar si lo podía atender, a lo que respondió que sí, pero se llevó la sorpresa que venía con una comitiva, incluido Carabineros, cuando abrió la puerta de su casa.

“Él llegó con un papel donde decía que supuestamente los camioneros habían parado la paralización, que habían llegado a un acuerdo y que nosotros igualmente teníamos que detenernos (…) No puede ser que el delegado de la provincia de Quillota llegue con un papel que no vienen firmado por nadie de nosotros ni de los camioneros y que caiga en una falta tan rota y ordinaria que la resolución del presunto acuerdo tenía por fecha el 2021“, aseguró Zamora.

El dirigente profundizó sus críticas, aseverando que cuando tuvieron la primera reunión con Orrego, éste “fue un roto, un ordinario, un vulgar, al no querer dejar ingresar a dos personas más, donde la alcaldesa y los dos alcaldes tuvieron que salir y solicitarle que no se fuera y escuchara nuestro petitorio porque ellos no querían que iniciáramos la paralización”.

Demandas de microbuseros

Zamora afirmó a La Radio que mantendrán la paralización hasta obtener un bono compensatorio por el alza del combustible, para radiotaxis, colectivos y buses.

“Acá estamos paralizados totalmente, colectivos, radiotaxis en Calera, Quillota y ahora se unieron en Limache”, dijo e indicó que el plan b del Ministerio de Transportes es un aumento en el valor de la tarifa (200 pesos) en un plazo de 30 días”.

Al ser consultado sobre por qué se decidió tomarse la ruta, Zamora aseguró que “no hay ninguna otra forma de seguir avanzando” en las conversaciones con la autoridad.

Asimismo reconoció que en la manifestación de esta mañana le impidieron el paso de conductores que seguían realizando recorrido. Es más, confirmó que “al compañero que andaba trabajando hicimos que bajara a la gente y le devolvieran su plata”.

Para finalizar agregó que “seguimos con la paralización, con las mismas calles tomadas, dejando libre acceso a los vehículos menores”.

Escucha sus declaraciones a continuación:

Respuesta del delegado provincial

También en conversación con La Radio, el delegado provincial de Quillota, José Raúl Orrego, detalló que hay seis puntos afectados por las paralizaciones en la zona: en el cruce San Pedro, 21 de Mayo con Galvarino, tres puntos más en La Calera y uno en Nogales.

La autoridad indicó que en la reunión de ayer se detalló a los conductores las medidas adoptadas por el Gobierno ante el alza de los combustibles. Por ello, a su juicio, “este paro no se justifica. Si bien mantenemos las conversaciones y los canales abiertos, no vamos a aceptar estas movilizaciones, y vamos a ejercer todos los poderes que nos concede el Estado para mantener el orden público y asegurar el derecho al libre tránsito”.

El delegado aseguró tener registros de conductores agrediendo a otro chofer de microbús y a pasajeros, y rompiendo los vidrios con piedras.

También les llegó el reporte de una persona con cáncer que se dirigía al hospital y no le permitían seguir su recorrido por la paralización.

Sobre la acusación de Zamora, el delegado aseguró que en la reunión del martes se lograron acuerdos en algunos puntos, lo que no fue aceptado por las bases.

“Él mintió”, aseguró respecto de que presuntamente habría ido de madrugada y en compañía de Carabineros al domicilio del dirigente. “Lo que hice fue apersonarme en el kilómetro 11, donde está la gran cantidad de camioneros en la Ruta 5 y ahí pedí hablar con tres y no quisieron”.

Tras eso, acudió al domicilio del dirigente, aclarando que “cuando nos juntamos a la 1 de la mañana, lo llamé por teléfono para preguntarle si es que me podían recibir y, evidentemente, yo soy autoridad y a esa hora transito con Carabineros, y ahí le expliqué los puntos del acuerdo”, afirmó.

También indicó que se han cursado 170 partes policiales a los vehículos que están mal estaciones e interrumpiendo el libre tránsito.

Revisa la entrevista a continuación: