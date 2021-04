Durante la tarde de ayer miércoles, desde la Cámara de Comercio Minorista de Quillota anunciaron que están preparando una solicitud donde se exija a las autoridades que se cumpla con la reglamentación actual del Plan Paso a Paso.

Esto, en relación al tiempo que la comuna se ha mantenido en cuarentena total, que ya sobrepasa las siete semanas y no las cuatro semanas acotadas según la indicación del Ministerio de Salud.

Ricardo Ortíz, presidente de la entidad, señala que la medida ya no tiene sustento y que no se justifica que siga el cierre de locales minoristas no esenciales.

Recordemos que la comuna de Quillota retrocedió a Fase 1 a partir del sábado 13 de marzo a las 05:00 horas, medida que hasta la fecha no ha tenido modificaciones.

A través de una declaración pública, agregaron que “en algunos casos han debido cerrar las puertas de sus locales por más de 8 meses en el último año y que lamentablemente no cuentan con la tranquilidad de tener sus ingresos asegurados”.

Además indicaron que “el comercio minorista trabajará siempre respetando todas las normativas impartidas por las autoridades, pero también exigimos que estas sean justas y aplicables a todos quienes desarrollan una actividad comercial“.