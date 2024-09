Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Contraloría General de la República anunció una investigación por presunto mal uso de un auto fiscal en la Municipalidad de San Fernando, luego de la difusión de un video que acusa al alcalde Pablo Silva Pérez de usar el vehículo en horarios inapropiados y acompañado de una menor de edad. El ente fiscalizador inició la investigación por posible vulneración del Decreto Ley N°799 de 1974, tras la aparición del video que muestra al alcalde subiéndose a la camioneta municipal de color rojo cerca de las 2:00 AM, acompañado de una mujer que, según quien graba, sería menor de edad. Hasta el momento, la municipalidad no ha emitido declaraciones al respecto y el alcalde Silva no ha comentado la situación, en medio de la campaña electoral para octubre, donde busca ser reelegido.