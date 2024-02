Este martes, la Contraloría General de la República advirtió irregularidades por un total de $3.426.262.140 al interior de la Municipalidad de Mostazal, región de O’Higgins.

En específico, respecto al uso y destino de los recursos provenientes de la ley sobre casinos de juego. Esto, tras un análisis de recursos durante el pasado año 2022.

En el documento del ente contralor se comprobó que el municipio efectuó diversas transferencias a la Corporación de la Cultura de Mostazal por 300 millones 250 mil pesos.

De ese total, $122.000.000 corresponden al convenio entre ambas entidades para el funcionamiento de esta última, lo que incumple la finalidad establecida por ley.

Por esta razón, el municipio tendrá que restituir el dinero a la cuenta corriente habilitada para el manejo de estos fondos.

Transferencias del municipio de Mostazal

En cuanto a las transferencias de recursos desde Mostazal al Departamento de Administración de Educación Municipal, se cifraron en $415.940.000 correspondiente a 6 proyectos.

Aún así, se constató que no existen las rendiciones de estos fondos, por lo que se desconoce en qué fueron aplicados. Además, de ese total, existen al menos $60.940.000 que fueron transferidos sin que se conste su destino.

De esta manera, la municipalidad tendrá que informar el destino de estos recursos traspasados.

Igualmente, se determinó que un monto de $381.594.000 transferidos al Departamento de Salud de Mostazal no fueron utilizados durante 2022 y, al no existir rendiciones de los $104.255.067 supuestamente ejecutados en febrero de 2023, no fue posible determinar si el destino de los recursos corresponde a obras en desarrollo.

Por otro lado, el municipio usó $220.962.006 de los fondos de casinos para el mejoramiento, conservación y reparación de áreas verdes, espacios de calles y avenidas, reponer arbóreas ornamentales, entre otros.

A lo anterior se suma un monto de $651.812.040 en servicios de recolección, transporte de residuos, limpieza de calles. Sin embargo, ninguno de estos se ajustó a los fines previstos en la ley.

En cuanto a la entrega de viviendas sociales -como vales de gas, alimentos y materiales de construcción- cifrado en $131.673.436, no se acreditó la recepción conforme por los beneficiarios.

Se comprobó además que en la compra de tres inmuebles por parte de la Municipalidad de Mostazal por un monto de $1.335.105.591, entre los años 2018 y 2020, existieron una serie de inconsistencias respecto al avalúo fiscal y el valor pagado.

Además, irregularidades en las tasaciones efectuadas; el cumplimiento de la normativa técnica; la determinación del precio a pagar; el fundamento de las compras y el destino de los bienes adquiridos.

Por ese motivo, los antecedentes se enviaron al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los fines que en derecho correspondan.