La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, se refirió nuevamente al Caso Audio de Luis Hermosilla y que salpica a Andrés Chadwick. También descartó que esto afecte el legado del expresidente Sebastián Piñera.

Las declaraciones las entregó en Quillón hasta donde llegó para entregar su apoyo al candidato a alcalde de esa comuna y exdiputado Jorge Ulloa.

Al ser consultada por La Radio sobre posibles hechos de corrupción, la jefa comunal dijo que “a mí me indigna que cualquier peso fiscal se use en algo que no sea directamente para beneficiar a la gente que más lo necesita y a las localidades que más lo necesitan”.

“Cuando uno ve contratos gigantescos para cuestiones que no sirven para nada, que muchas veces ni siquiera se hicieron. Eso es absolutamente inaceptable. Cada peso fiscal tiene que ser gastado con cuidado, en algo que valga la pena, que le va a beneficiar a las personas y con honestidad”, siguió.

También abordó la situación de Andrés Chadwick, asegurando que “no es el caso de una persona en particular, son tantos los que están involucrados al parecer; son tantos los que no han observado todos los principios de probidad… y hay en todas partes, hay en el Poder Judicial, en la Fiscalía, hay entre los políticos, entre expolíticos, hay en todas partes”.

“Nosotros instamos realmente a dar vuelta esto y actuar en política con honestidad“, dijo y añadió que estos casos destruyen la democracia.

Para finalizar descartó que el caso Audio afecte el legado del expresidente Sebastián Piñera.