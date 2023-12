Un universitario de aproximadamente 20 años pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en la región de Magallanes. El individuo fue formalizado por la violación de una joven de su misma edad, quienes serían estudiantes de la misma casa de estudios.

El presunto delito habría ocurrido después de que el imputado ofreciera llevar a la víctima a su casa, quien se encontraba en un grave estado etílico, después de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas en un pub.

En la audiencia, se dijo que el acusado habría aprovechado que la afectada no contaba con la capacidad para comprender lo que sucedía a su alrededor, como también limitaciones físicas provocadas por su estado de ebriedad.

Debido a lo anterior, es que el universitario en vez de llevar a la víctima a su domicilio (con quien compartiría la misma carrera en la misma casa de estudios), la habría llevado a un motel, en donde se especula que tuvo relaciones sexuales con ella.

Cabe destacar que, el acusado explicó que durante el acto, la víctima perdió la conciencia, por lo que se detuvo y la llevó a su casa.

Detención del universitario acusado por violación

En representación del Ministerio Público, estuvo el fiscal subrogante, Cristián Opazo, quien informó que el imputado no tiene antecedentes delictuales.

A su vez, Opazo explicó que la víctima hizo la denuncia en compañía de su pareja. En su declaración, indicó que la joven solo recuerda algunos momentos de todo lo ocurrido, entre ellos, cuando dijo que el universitario accedió a abusar de ella.

“Esto ocurrió alrededor de las tres de la madrugada (del martes pasado), la denuncia se hace cerca de las ocho horas, y luego de eso se entrega el procedimiento a la Brigada de Delito Sexuales de Punta Arenas de la Policía de Investigaciones, donde realizan diligencias, concretando la detención del imputado“, expresó.

Junto con ello, agregó que el acusado tras la detención admitió haber tenido relaciones sexuales con la víctima, sin embargo, insistió en que la víctima no habría sido forzada y que él no se aprovechó de las circunstancias. No obstante, el persecutor estimó que ellos (en Fiscalía) estiman lo contrario.

Después de haber escuchado a la defensa y al Ministerio Público, el imputado quedó con la prohibición de acercarse a la víctima, arraigo regional y arresto domiciliario nocturno.