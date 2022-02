Una joven estudiante que perdió a su bebé cuando llevaba 21 semanas de gestación, interpuso una querella criminal por negligencia médica.

La acción fue presentada este lunes ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y está a la espera de ser acogida a trámite.

La negligencia habría ocurrido el 17 de diciembre del 2021, cuando Stephanie Gutiérrez Ojeda concurrió al Hospital Clínico de Magallanes aquejada por dolores abdominales.

Tras realizarse una ecografía, la ginecóloga le dijo que el embarazo no presentaba complicaciones.

“Me dijeron que mi bebé estaba bien, que tenía un cólico y que los dolores eran normales porque el bebé estaba creciendo”, recordó la querellante.

A esto agregó que “como me había visto una especialista y me dijo que estaba bien mi bebé yo me fui confiada a mi casa, más tranquila”.

La paciente quedó recetada con 20 gotas de Viadil. Sin embargo, casi en la medianoche se le reventó el saco uterino y notó presencia de sangrado. Por segunda vez en el día debió concurrir al recinto médico.

“Me dijeron que tenía que esperar porque la ginecóloga estaba en no sé qué cosa y no había matrona de turno. Obviamente yo estaba desesperada, porque estaba con presencia de sangrado”, dijo Stephanie.

La denunciante indicó que la ginecóloga se demoró cerca de 45 minutos en atenderla, pues no habían matronas de turno. Le practicó una ecografía y constató que el bebé estaba sin vida.

“Cuando me hizo tacto puso cara de asustada y yo igual me asusté. Me hizo una ecografía y el bebé ya no tenía latidos”, precisó la joven.

Querella criminal

Desde el hospital le indicaron que habría sufrido un aborto espontáneo, pero la querellante no quedó conforme con la respuesta.

“En el primer momento que fui por dolor a mí no me hicieron el procedimiento tan bien. Debieron haberme realizado tacto, haberme hecho monitoreo. Lo dolores que yo tenía eran contracciones y mi bebé se me estaba adelantando”, lamentó Stephanie.

De acuerdo a la acción legal, la paciente fue víctima de un cuasidelito de negligencia médica y solicita al tribunal que se remitan los antecedentes a la Fiscalía Local de Punta Arenas para que se investiguen los hechos.

Según el abogado patrocinante de la querella, Juan José Arcos, “el fallecimiento de este bebé se podría haber evitado si se hubiese contado con la cantidad de profesionales adecuados para suplir a quienes se iban de vacaciones en este periodo”.