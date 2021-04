El sargento primero de la Fuerza Aérea (FACH) acusado de apuñalar a un militar del Ejército, Juan Salazar Retamal, renunció a su derecho de guardar silencio y entregó su versión de lo que habría ocurrido durante la noche del pasado 29 de enero, declaración que realizó desde la Base Aérea de Chabunco, donde cumple con prisión preventiva por homicidio frustrado.

En su declaración, Salazar señaló que la noche donde ocurrieron los hechos hacía el aseo de su casa en Villa Torres del Paine cuando recibió una llamada de su pareja. “Me dice que (la víctima) estaba afuera de la casa de su hermano, donde se estaba celebrando un cumpleaños”, dijo.

Su novia tuvo una relación con el militar. Presuntamente, tras su término recibieron múltiples hostigamientos y amenazas de muerte. Por ello el sargento de la FACH llamó al militar y le dijo que se retirara de la casa.

Tras colgar, Salazar Retamal habría recibido una nueva llamada de su pareja, advirtiéndole que el militar se dirigía a su domicilio. “Tranquila, perro que ladra no muerde”, le habría respondido el sargento.

Llegada la medianoche la mujer habría sentido los ruidos de su pareja y del funcionario del Ejército, quienes llegaron casi a la par. “Yo me acordé que esta persona había venido con malas intenciones. Tomé un cuchillo para asustarlo, para que no ingresara al inmueble”, dijo el sargento en su declaración.

Ambos comenzaron una gresca en el patio delantero y en un momento el cuchillo parrillero se le soltó. “En la desesperación me apreté para un costado para que no me girara el cuello. Vi el cuchillo y lo tomé. No me acuerdo en qué forma ni en qué ángulo. Como tenía el brazo hacia arriba, lo golpeé en esta posición (señala la zona debajo de la axila)”, relató.

En su declaración, Salazar Retamal omitió cuántas puñaladas habría propinado. Serían nueve heridas cortopunzantes que provocaron una laceración en el hígado y una evisceración no contenida. Según el médico tratante, las lesiones eran mortales si no hubiese llegado el SAMU a tiempo.