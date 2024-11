Un paciente valdiviano que padece una enfermedad que le provoca dolor crónico intratable, emplazó a los parlamentarios a agilizar la discusión del proyecto de ley de eutanasia, asegurando que sus dolencias no le permiten mantener una calidad de vida.

Patricio Tapia Saavedra padece miopatía metabólica genética, una rara enfermedad que, entre otras cosas, inflama sus músculos. Hace dos años convive con intensos dolores derivados de esta patología, que lo ha obligado a consumir una serie de medicamentos para calmar sus dolencias.

Además de los fármacos, buscando alivio, Patricio ha recurrido a terapias alternativas como el consumo de marihuana, pero ya nada de eso da resultado.

Hace un tiempo comenzó a recibir el tratamiento más potente disponible en la farmacología: el fentanilo, que es suministrado periódicamente y le provoca una serie de efectos adversos, como vómitos explosivos, hemorragias internas y sudoración, entre otros.

Lo peor de todo, es que este potente fármaco no logra calmar del todo sus dolores, sólo un 30 o 40 por ciento, según señaló en conversación con La Radio. Es tan fuerte su dolor, que no duerme más de dos horas diarias y entrecortadas, ya que debe acomodarse constantemente en la cama.

Dolor crónico intratable

Todo esto ha repercutido en su vida familiar. Patricio Tapia comenta que a pesar de ser valdiviano, posee una cabaña en Lago Ranco y pasa allá, solo, la mayor parte del tiempo, para que su esposa e hijos puedan conciliar el sueño y desarrollar sus actividades.

Un muerto en vida. Así se siente. Es por ello que emplazó públicamente a los parlamentarios para agilizar la discusión de la ley de muerte asistida o eutanasia que lleva décadas en el Congreso.

“Pensemos en las personas que están sufriendo estos problemas de dolores crónicos intratables, que no tenemos calidad de vida, o sea, estamos muertos en vida. Entonces, las autoridades que tengan el poder de hacer algo, que lo hagan (…)”, manifestó Patricio.

Desde el año 2004 se han presentado en el Congreso proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia. La última norma data del 2014 y recién se discutió el 2021, cuando fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, pasando al Senado.

En su cuenta pública de este año, el presidente Gabriel Boric anunció que le pondría urgencia a este proyecto de ley, pero en la práctica, ahí continúa, en tramitación.

En medio de su dolor, Patricio asegura que los médicos le han señalado que no hay algún fármaco que le ayude, al menos no conocido. En el caso de que haya algún laboratorio en el extranjero que esté desarrollando alguna investigación que le resulte útil, no duda en señalar que está dispuesto a ser un conejillo de indias, con la esperanza de encontrar calma.

Aunque por ahora, ve como única salida la eutanasia, para poner punto final a una vida que no es vida.

