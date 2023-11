Difíciles han sido las condiciones en que se desarrolla la búsqueda del hombre desaparecido tras el trágico volcamiento de un bote de madera que trasladaba a tres hombres en el Lago Ranco, región de Los Ríos.

Según la Armada, uno de los tripulantes fue rescatado por otra embarcación que realizaba pesca, logrando alertar del hecho e iniciar el rastreo, desplegándose diversas unidades de emergencia y encontrando horas más tardes a una persona fallecida.

Respecto a las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, el capitán de Puerto (s) de Lago Ranco, suboficial Lorenzo Sanhueza, indicó que no se puede referir porque es una causa que está siendo investigada. Eso sí, detalló que la noche de ocurrido los hechos la embarcación no tenía permiso de zarpe, destacando que para el tipo de bote no es necesario.

Búsqueda en Lago Ranco cuenta con apoyo de equipos aéreos y subacuáticos

Este fin de semana con apoyo de un helicóptero proveniente desde Puerto Montt, se registró un radio de 5 kilómetros desde el punto del accidente.

Mientras que, desde el punto que se produjo el hecho, este lunes se realizó un amplio rastreo superficial, cubriendo el lugar de forma aérea con drones de la subsecretaría de Prevención del Delito, sumándose el apoyo de buzos quienes se sumergieron alrededor de 20 metros de profundidad.

Sin embargo, la búsqueda se canceló debido a las complicadas condiciones del lugar. Así lo comentó el alcalde de Futrono, Claudio Lavado, quien confirmó que se sumó un robot subacuático proveniente Osorno.

Se espera que el rastreo continúe este martes con apoyo de Carabineros, Armada, Bomberos de la zona junto a equipos GERSA de La Unión, Lago Ranco y Panguipulli.

Por su parte, el sobreviviente a este trágico hecho se encuentra en buen estado de salud y ha dirigido parte del rastreo.