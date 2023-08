Una ampliación de plazo solicitó el municipio de Valdivia, región de Los Ríos, para presentar su “programa de cumplimiento” o sus “descargos”, debido a las irregularidades detectadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en el manejo del vertedero Morrompulli.

En ese sentido, más de 15 mil millones de pesos en multas arriesga la casa edilicia de la capital regional como consecuencia de los tres cargos formulados por la SMA debido a los problemas detectados en la operación del vertedero ya señalado.

En específico, fue el pasado 10 de agosto cuando el estamento dio a conocer las tres imputaciones hechas contra la casa edilicia, siendo dos de ellas calificadas como graves y la tercera como gravísima.

En la resolución emitida por la entidad fiscalizadora se detalla que el titular del proyecto excedió el plazo autorizado para el sellado del vertedero Morrompulli, generando una intervención superior a 4 hectáreas.

Además, se precisó que existe una deficiente operación del lugar, ya que el titular no realizó la cobertura de los residuos ni la mantención de los taludes con la periodicidad exigida, sumado a que los taludes tienen una inclinación mayor a la permitida.

A ello, se agregó que no existe canalización de aguas lluvias en todo su perímetro; contando con una piscina de acumulación de lixiviados sin impermeabilizar, que no fue descrita en la evaluación ambiental; y no ha realizado la mantención de chimeneas de desgasificación, siendo estas insuficientes para las dimensiones del vertedero.

Pero eso no es todo, ya que el municipio omitió de manera permanente el reporte del plan de vigilancia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°614/2001), en cuanto al control de cursos superficiales de agua, control de chimeneas de biogás y de inspección general de las instalaciones, según la Superintendencia de Medio Ambiente.

Desde la fecha de su notificación, la Municipalidad de Valdivia tenía 10 días de plazo para presentar un “programa de cumplimento”, que busca en un periodo determinado de tiempo puedan dar cumplimiento a lo exigido por ley o 15 días de plazo para presentar sus descargos.

Como no alcanzaron a presentar ninguna de las alternativas anteriores, el 16 de agosto la alcaldesa, Carla Amtmann, solicitó una ampliación de plazo con el fin de elaborar el “Programa de Cumplimiento” con el que buscarán subsanar lo observado por el organismo fiscalizador.

En una declaración por escrito, la casa edilicia mencionó que considerando los problemas de arrastre del vertedero, la actual administración trabajará en las soluciones y en su futuro cierre definitivo por el bien de quienes viven en los sectores aledaños, a quienes nunca se les consultó por la ubicación de este vertedero que funciona hace más de 20 años.