Una pareja de enamorados se comprometió durante el Bierfest Kunstmann de Valdivia, en la región de Los Ríos. Pero eso no es todo, para celebrar la feliz noticia, el dueño de la marca decidió darles un año de cerveza gratis.

La sorpresa ocurrió la noche de este viernes y tuvo como protagonistas a José y Camila, una pareja que lleva 8 años y medio de relación.

Según constató CHV Noticias, José planificó todo con los organizadores del evento. Su idea era proponerle matrimonio a Camila en pleno escenario y con una canción de Coldplay de fondo.

El emocionante momento quedó registrado en un video compartido por la Cervecería Kunstmann en Instagram. En él, se percibe el nerviosismo y la alegría del público al presenciar el compromiso. José rompe la tensión:

—Camila Francisca, dos cosas: Primero, te amo mucho, y segundo, ¿te quieres casar conmigo?

Entre gritos y aplausos, la mujer dio el sí y con un beso sellaron el momento frente al público.

Tras la pedida de mano, el dueño de la cervecería, Armin Kunstmann, les regaló un año de cerveza gratis. Al respecto, José comentó al noticiero que nunca lo vio venir. “Esto no fue esperando que me regalaran algo, sino que fuera algo bonito para Camila, para que lo recordara siempre”, afirmó.

“Mi familia me molestaba porque me decían que había pedido pololeo de manera muy fome, entonces se me ocurrió hacerlo en el escenario y pedírselo con show, con todo, algo de lo cual uno después se acordara por siempre”, compartió.

De hecho, José dijo que traía consigo el anillo, pero que la idea se le ocurrió en el momento. No sólo los novios lo recordarán como algo especial, sino también todos quienes fueron testigos de la propuesta.