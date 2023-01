Según indicó el dirigente vecinal, Alfonso González, han sorteado todos los obstáculos por parte de las autoridades. "No teníamos terreno, después teníamos terreno. Luego no teníamos subsidio, ahora tenemos subsidio. Después no teníamos una calle para hacer ingreso a la población. Hoy contamos con ella. Y cuando tenemos todos antecedentes sobre la mesa, el Sernageomin nos dice que nosotros no podemos construir esta población en Coñaripe porque tenemos riesgo volcánico", criticó.