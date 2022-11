Paciente de 70 años del Hospital Base Valdivia se encuentra sin tratamiento oncológico. El afectado requiere pronta quimioterapia y radioterapia ya que no puede alimentarse.

La familia de Héctor, hombre de 70 años, exige que sea atendido lo antes posible. En julio de este año pesaba 63 kilos y ahora cerca de 47 kilos, producto de las afectaciones de un cáncer al esófago.

El cáncer fue detectado tras una biopsia realizada en el sector privado de salud, al no concretarse la solicitud hecha en el hospital de Mariquina. Así lo indicó Andrea, sobrina del paciente, quien afirmó que tras una serie de exámenes realizados en Santiago, el 11 de noviembre el médico tratante le comunicó que tiene cáncer de tipo 2.

Luego del diagnóstico, el médico solicitó controles de fonoaudiología, nutricionista y paliativos, con hora el 2 de enero para una radioterapia.

Sin embargo, ninguno de los controles solicitados han sido agendados. Tampoco se ha fijado una sesión de quimioterapia y la radioterapia del 2 de enero, probablemente será reagendada por ser feriado.

Para su sobrina, cada día que pasa es un día perdido mientras Héctor se encuentra en su casa con suero y medicamentos que le calman los dolores.

“Es muy doloroso como familia ver que no se puede alimentar y que cada día se va deteriorando. En el último control médico me dijo que debe atenderse lo antes posible con la quimioterapia y la radioterapia de manera paralela, porque sino este cáncer sigue en aumento. Eso puede conllevar a un riesgo de que cuando hagan el tratamiento no resista o ya no sea el adecuado y no sirva de nada”, mencionó Andrea.

La lista de espera supera las mil personas

Este caso, como el de otros pacientes con cáncer, es preocupante para la Corporación Sumemos Salud. Su presidenta, Soledad Ojeda, llamó a las autoridades a priorizar las patologías oncológicas. Y solicitó una adecuada implementación de la Ley del Cáncer, debido a que en la zona hay más de mil 100 personas en listas de espera.

“Nuestro hospital hoy día está realmente muy complicado. Hay muy pocas horas de médicos oncólogos y los pacientes están tardando incluso hasta dos meses en tener atención con un médico oncólogo. Eso en temas de cáncer es muy complicado porque estamos hablando de una enfermedad que puede provocar la muerte”, señaló Soledad Ojeda.

Mientras que el Servicio de Salud Valdivia también fue contactado sobre la realidad regional, el Hospital Base Valdivia confirmó por el caso particular, que ya tramitan el reclamo de la familia de Héctor en la OIRS del recinto, respuesta por dar en 15 días hábiles.

En tanto, la corporación Sumemos Salud llamó a las autoridades y parlamentarios a priorizar el cáncer, así como ocurrió con el Covid 19.