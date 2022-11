El presidente del sindicato de docentes de la UACh, Sando Mulsow, señaló que cree que los trabajadores sindicalizados no serían una prioridad por parte de la universidad. La denuncia la realizaron ante la Dirección del Trabajo, por el incumplimiento al contrato colectivo.

El sindicato de docentes de la UACh denunció ante la Dirección del Trabajo el incumplimiento al contrato colectivo.

Se trata de los profesores que no están categorizados, y que no se han oficializado por parte de la casa de estudios, teniendo como plazo hasta el 30 de septiembre para cumplir con este punto establecido en el contrato colectivo.

“Yo no sé cómo la administración de la universidad funciona. Pero si esto no es una prioridad para la universidad, el cumplir los contratos, yo tengo un sentimiento de que los trabajadores sindicalizados no son una prioridad“, indicó Mulsow.

A esto agregó que “si la universidad piensa que es trivial, esta es la respuesta que tenemos desde el punto de vista legal. Nosotros como sindicato siempre tenemos la puerta abierta (…)”.

Serían cerca de 30 los profesores afectados, quienes al no tener categorización, no pueden acceder a un sueldo correspondiente al trabajo que realizan. Este punto se encontraba dentro de las clausulas, por lo cual se puso fin en agosto de este año a una huelga que duró cerca de un mes.

Es por lo anterior que se solicitó a la Inspección del Trabajo una fiscalización para verificar documentos, y así comprobar un posible incumplimiento, el cual ya está en curso.

En el caso de constatar que no se ha cumplido con el punto acordado, la Universidad Austral podría someterse a sanciones económicas o a un posible nuevo acuerdo entre las partes.