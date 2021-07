Con vida fue encontrado un pescador artesanal que se mantuvo como extraviado durante la madrugada del miércoles, en la costa de la región de Los Ríos.

Tanto por tierra como en alta mar se realizó un rastreo para dar con el paradero del hombre que salió desde la localidad de Mississippi a bordo de una embarcación, internándose en el océano, en la costa de la comuna de Mariquina.

Según el capitán de puerto de Valdivia, Jorge Risco, fue la hermana del pescador quien dio aviso que el hombre no llegó a recalar a Mehuín, en el horario que habitualmente lo hacía.

Debido a lo anterior, los marinos se desplegaron por la zona apoyados por pescadores artesanales que conocen el lugar, realizando la búsqueda hasta aproximadamente las 04:00 horas, sin ningún resultado.

“Esta persona zarpó en una embarcación de bote a motor, no tenía zarpe, no estaba autorizado su zarpe. La embarcación necesitaba una dotación mínima de 3 personas, y salió solo. No tenía ningún medio de comunicación para informar que estaba perdido o que llegaría más tarde (…) andaba completamente ilegal afuera en la mar”, precisó el capitán Risco.

El funcionario de la Armada explicó que cerca de las 06:00 horas del miércoles llegó a la caleta de Bonifacio, explicando que debido a la densa niebla se perdió y pasó la noche a bordo de la embarcación, encontrándose en buen estado de salud.

Debido a todas las irregularidades detectadas, la policía marítima procederá a sancionar al pescador.