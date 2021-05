El Colegio Médico Regional Valdivia confirmó a Radio Bío Bío su renuncia a la Mesa Social Covid-19 en la región de Los Ríos.

Así lo indicó la presidenta de la instancia, la doctora María José Puga, quien manifestó que la decisión está siendo irrevocable ante el actual escenario. Afirmó que no ha habido sesiones hace tres semanas y que “no hemos sido escuchados” en relación al establecimiento y materialización de medidas para enfrentar la pandemia.

La presidenta del Colmed en la zona dijo que, por ejemplo, para el Día de la Madre pensaron que se implementarían medidas para evitar los contagios, los que finalmente no ocurrió.

De igual forma, consideró que la Mesa Covid fue una instancia que se perdió y que el escenario actual de la pandemia se pudo haber evitado. En ese contexto, insisten que el pase de movilidad va en la dirección contraria.

La doctora Puga reafirmó que no se saca nada con ir a conversar sobre medidas que no se van a tomar, porque las autoridades no tienen la capacidad de tomarlas.